Pāreja uz mācībām valsts valodā privātskolās atzīta par atbilstošu Satversmei

ST arī izvērtēja apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 91.panta otrajam teikumam, ņemot vērā to, ka pieteikumu iesniedzēju argumenti šajā jautājumā pēc būtības neatšķiras no argumentiem, kurus Satversmes tiesa jau analizēja agrākā lietā. ST nekonstatēja diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu pieteikumu iesniedzēju norādītajos aspektos.

Attiecīgi ST norādīja, ka likumdevējs, pieņemot apstrīdēto normu un ar to sistēmiski saistītās tiesību normas, nodrošināja privātajām izglītības iestādēm un to izglītojamiem vismaz gadu un piecus mēnešus garu pārejas periodu no minētā tiesiskā regulējuma izsludināšanas dienas līdz tā spēkā stāšanās dienai. Tātad likumdevējs ir noteicis saudzējošu pāreju uz apstrīdētajā normā un ar to sistēmiski saistītajās tiesību normās ietverto tiesisko regulējumu. Tādējādi apstrīdētā norma atbilst tiesiskās paļāvības principam un līdz ar to arī Satversmes 1.pantam.