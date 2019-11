Saeima pieņem vidēja termiņa budžeta plānu, apņemoties mazināt iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību

Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis 2020.gadā ir -0,5% no IKP, 2021.gadā ir -0,5% no IKP un 2022.gadā - -0,5% no IKP. Saeima noteica, ka 2020.gadā izlīdzinātie izdevumi būs 1 500 923 178 eiro, 2021.gadā - 1,116 miljardi eiro, savukārt 2022.gadā - 978,813 miljoni eiro. Fiskālā nodrošinājuma rezerve nākamajam gadam noteikta 0,1% apmērā no IKP, šādu rezervi nosakot arī 2021. un 2022.gadam.