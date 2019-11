Mērķdotācijās pašvaldībām pedagogu atalgojumam piešķir 382 miljonu eiro

Šogad šim mērķim 2019.gada budžetā sākotnēji tika atvēlēti 364,6 miljoni eiro. Daļa no summas piešķirta arī attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus.

Tajā skaitā nākamā gada budžeta veidošanas gaitā veikta līdzekļu pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2020.gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes jau iepriekš veikto palielināšanu līdz 750 eiro.

2,17 miljoni eiro pārdalīti starp dažādām mērķdotācijām pašvaldībām. 1,05 miljoni eiro apmērā no mērķdotācijas pašvaldībām un 69 531 eiro no programmas "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" piešķirti programmai "Dotācija privātajām mācību iestādēm".

11 168 eiro pārdalīti no programmas "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" uz "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumiem" gan pedagogu atalgojuma nodrošināšanai, gan Eiropas skolas piektā skolotāja atlīdzības nodrošināšanai ar 2019.gada 1.septembri.

Tajā pašā laikā noraidīts Zaļo un zemnieku savienības rosinājums 5,7 miljonus eiro no sporta būvju finansējuma un 6,8 miljonus no sabiedriskajiem medijiem iziešanai no reklāmas tirgus paredzētajiem līdzekļiem papildu piešķirt pedagogu atalgojumam.

Netika atbalstīts arī "Saskaņas" priekšlikums dividendēs no AS "Latvijas Valsts meži" pedagogu darba samaksas nodrošināšanai novirzīt 8,1 miljonu eiro, kā arī rosinājums no šī paša avota 1,1 miljonu atvēlēt augstskolu pedagogu atalgojumam.