Tiesībsargs: Nākamā gada budžets nemazinās nabadzību un nevienlīdzību

Pēc tiesībsarga domām, lai arī politiķi valdības un parlamenta līmenī norādījuši, ka pieeja valsts budžeta veidošanā bijusi sociāli atbildīga, viņš to tā nosaukt nevar.

Piemēram, sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas tiek ņemts vērā daudzos aprēķinos, pieaugs no 64 eiro līdz 80 eiro. Šie 80 eiro būs bāze arī minimālajai pensijai, turklāt šī pensija no nākamā gada tiek atsaistīta no minētā pabalsta, kas nozīmē, ka "faktiski tā paliks šie 80 eiro".