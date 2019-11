Serebreņņikova atkailinātais vēstījums - izrāde "Ārpus" Rīgā būs skatāma janvārī

"Outside" tapusi kā Aviņonas festivāla un Maskavas Gogoļcentra aktieru kopdarbs, izrādes un turnejas kopproducents - Modern Artlife Foundation. 2019. gada aprīlī atceltais mājas arests ļāva Serebreņņikovam to iestudēt pašam Maskavā, tomēr festivāla skatuvei izrādi pielāgoja viņa asistenti, jo spēkā bija aizliegums izbraukt no valsts.