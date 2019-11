Cilvēku senči bija lielāki muļķi nekā mūsdienu pērtiķi

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the Royal Society B” , zinātnieki izanalizēja caurumus galvaskausā, kas ļauj artērijām nogādāt asinis smadzeņu kognitīvajām daļām.

Australopitekiem, kuriem bija gan cilvēka, gan pērtiķa iezīmes, bija lielākas smadzenes nekā pērtiķiem, tāpēc ilgi tika uzskatīts, ka arī to kognitīvās funkcijas un intelekts bija augstāks nekā pērtiķiem, tomēr jaunais pētījums liecina citādāk.

“No vienas puses smadzeņu izmērs būtu ņemams vērā, jo lielākās smadzenēs ir vairāk neironu. No otras puses intelekts un spriešanas spējas nav atkarīgas tikai no neironu skaita smadzenēs, bet arī no saitēm jeb sinapsēm starp tiem. Šīs saites pārvalda informācijas plūsmu smadzenēs. Lielāka sinapšu aktivitāte liecina par lielāku informācijas apstrādi,” komentēja bioloģijas zinātņu profesors Rodžers Seimūrs.