Laika posmā no 25. novembra līdz 5. decembrim norisināsies konkursa trešā kārta, kurā konkursa vērtēšanas komisija klātienē apmeklēs katru no desmit nominētajām pašvaldībām. Vērtēšanas komisijas locekļu klātienes vizītē pašvaldībām ir jānodrošina prezentācija, kas pamato tās atbilstību ģimenei draudzīgākās pašvaldības titulam, papildu tam nodrošinot vismaz vienas ģimenei draudzīgas vietas/objekta apskati vai piedalīšanos ģimeņu pasākumā, kā arī iespēju robežās nodrošinot kādas izglītības iestādes ēdnīcas (ēdināšanas vietas) apmeklēšanu. Rezultātā konkursa vērtēšanas komisijas locekļi sniegs individuālu vērtējumu, pēc tā tiks noteikts vidējais vērtējumu katrai pašvaldībai. Par uzvarētāju katrā pašvaldību grupā kļūs pašvaldība ar augstāko vidējo vērtējumu. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 16. decembrī svinīgajā pasākumā. Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” rezultātā tiks noteiktas piecas ģimenēm draudzīgākās pašvaldības – pa vienai katrā no plānošanas reģioniem. Tās saņems naudas balvu 15 000,00 EUR apmērā. Tiks noteikta arī “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019”, kas iegūs naudas balvu 25 000,00 EUR apmērā. Komisija var noteikt papildu nominācijas kādā no pakalpojumu grupām, kas tiek vērtētas konkursa ietvaros. Papildu naudas balvas nominācijās paredzētas vismaz 15 000,00 EUR apmērā. Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.