Austras balvu iegūst grupas "Tribes Of The City" albums "Rust And Gold"

Šī bija jau piektā reize, kad balva tiek pasniegta, iepriekšējos gados to iegūstot Alises Jostes albumam “Hardships Are Ships”, Rīgas Modes platei “Fantastiski”, Satellites LV albumam “Varavīksnes galā”, kā arī grupas Polifauna debijai “You Look Like A Lost Soul”. Uz šī gada “Austras balvu” pretendēja vairāk nekā deviņdesmit ierakstu, no kuriem balvas žūrijas locekļi izvirzīja desmit nominantus. Pēc pretendentu izziņošanas, žūrijas locekļu balsojumā tika izvēlēts viens uzvarētājs, kas atzīts par šī gada labāko mūzikas albumu Latvijā.