1944. gadā izvestā mākslas darbu kolekcija atgriežas Latvijā

Mākslinieciskais burziņš Jānim Grīnbergam bija interesants un sirdij tuvs temats. Ir saglabājušās fotogrāfijas no 20. gadsmita pirmā gadu desmita, kurās viņš redzams tādu kultūras pārstāvju sabiedrībā kā Alfrēds Kalniņš, Pāvuls Jurjāns, Jūlijs Madernieks, Emīls Dārziņš — un tā ir vien neliela daļa no Grīnbergu nama pastāvīgajiem viesiem.

"Kā uzskata speciālisti, ar kuriem mēs rūpīgi konsultējamies, lielākā daļa šīs kolekcijas tika iegūta starpkaru periodā," komentē galerijas vadītājs un izsoles rīkotājs Aigars Grīnbergs. "Viņš tos ieguva tieši no autoriem to darbnīcās vai izstādēs. Turklāt ar padomu viņam palīdzēja ne vien paša brālis, bet arī citi augstākās raudzes mākslinieki, tai skaitā arī toreizējais Mākslas akadēmijas rektors un Latvijas mākslinieciskās skolas pirmtēvs - Vilhelms Purvītis. Tieši pēc viņa ieteikuma 1939. gadā Jāņa Valtera (1869-1932) piemiņas izstādē Grīnbergs savā īpašumā ieguva brīnišķīgo impresionisma gleznu “Dāma ar saulessargu”."

Pirmajā izsoles posmā būs redzamas sešas gleznas. Neskaitot “Dāmu ar saulessargu”, to starpā ir vēl viens izteiksmīgs Jāņa Valtera darbs - “Peldētāji zēni”, kurā jaušamas jūgendstila vēsmas. Papildus tam, izsolē redzamas vienlaikus divas lieliskas, pat priekšzīmīgas Leo Svempa gleznotas klusās dabas. To visu papildina Konrāda Ubāna otas uzburta, 1925. gadā gleznota ekspresionisma stila ainava. Un visbeidzot, no aizmirstības ēnas iznirs viena no kolekcijas neapstrīdamajām pērlēm - leģendārā latviešu modernista, krievu avangarda pirmsākumus pieredzējušā Voldemāra Matveja (1877-1914) glezna, kurai, kā atzīst galerists, līdzīgas tirgū redzējis vēl viņš nav.