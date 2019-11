LM: Šoruden bija lielākā pensiju indeksācija beidzamo gadu laikā

Ministrijas pārstāvis skaidroja - ja apdrošināšanas stāžs senioram ir līdz 29 gadiem, tad pensija palielinājās par 7,19%. Savukārt ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, kā arī, ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos darba apstākļos - pensija palielinājās par 8,05%. Cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no 40 līdz 44 gadiem - par 8,91%, bet tiem ar stāžu vairāk nekā 45 gadi par 9,77%.

Tika palielināts īpašās kopšanas pabalsts bērniem ar ļoti smagu invaliditāti un pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības. Šo personu pabalsts pieaudzis par 100 eiro, un no jūlija sākuma pabalsts šo cilvēku kopšanai tagad ir 313,34 eiro mēnesī. Šogad īpašās kopšanas pabalsta apmēra palielinājumam valsts budžetā tika atvēlēti papildus 2,7 miljoni eiro, savukārt nākamajos divos gados - vairāk nekā 5,5 miljoni eiro.

No jūlija ministrija ieviesusi jaunu pabalsta veidu - bērna adopcijas pabalstu. Zariņš skaidro, ka tā apmērs mēnesī ir atkarīgs no bērna vecuma. Katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tas ir 25% apmērā no Ministru kabineta (MK) noteiktās minimālās mēneša darba algas. Viņš norāda, ka, atbilstoši tagadējai minimālajai algai, šis pabalsts būs 107,5 eiro mēnesī.