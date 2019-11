Atbildīgie dienesti Rīgā gatavi ļaužu masām valsts svētku kulminācijā

Pērn Latvijas valsts proklamēšanas 100.gadadienā uguņošanu Daugavas krastmalā Rīgā pēc policija aplēsēm bija sanākuši vērot aptuveni 100 000 cilvēku. Daļā sabiedrības tas raisīja satraukumu par "pūļa sablīvēšanos" un haosu.

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs žurnālistus informēja, ka

policija un citi atbildīgie dienesti pēc pagājušā gada 18.novembra izdarījuši secinājumus, taču pērn lielie cilvēku pūļi Vecrīgā radās, jo valsts vērienīgi atzīmēja simtgadi. Šogad policija vairs neprognozē šādu cilvēku daudzumu.

Iepriekšējos gados uguņošanu vēroja aptuveni 30 000 cilvēku, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka cilvēku pieplūdums būs ierastā līmenī, sacīja Velšs.

Tomēr, lai cilvēku drošība būtu augstā līmenī, Vecrīgā un citviet pilsētā būs satiksmes ierobežojumi vai pat slēgta satiksme. Piemēram,18.novembrī no plkst.13 līdz plkst.23 tiks slēgta transportlīdzekļu iebraukšanu visā Vecrīgas teritorijā.

Likumsargi arī skaidroja, ja radīsies kādi cilvēku sablīvējumi un nepieciešamība evakuēties no Daugavas krastmalas, satiksme tiks apstādināta arī uz Vanšu tilta.

Pērn arī policija secināja, ka nepieciešama augstāka dienestu sadarbība, jo pilsētā katram pasākumam - militārajai parādei, Valsts prezidenta uzrunai, salūtam un festivālam "Staro Rīga" ir savi organizatori. Ņemot vērā minēto, 18.novembrī tiks izveidots operatīvais vadības centrs.

Policija šogad aicina pasākumu apmeklētājus rūpēties par personisko drošību. Ja nepieciešama palīdzība, tad jāvēršas pie tuvākā policista,

turklāt visas policijas automašīnas pasākumu vietu tuvumā būs skaidrāk redzamas, jo tām būs ieslēgti gaismas signāli.

Tāpat policija aicina parūpēties par savām mantām, jo publiski pasākumi piesaista garnadžus, kuru iekāres objekti ir somas, maki un telefoni. Likumsargi arī atgādina, ka alkohola lietošana sabiedriskā vietā aizliegta.

Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks Jānis Grīnbergs aicināja

ikgadējā lāpu gājiena dalībniekus parūpēties par savu ugunsdrošību, kā arī lāpas nemest tam neparedzētās vietās.

Rīgas dome informēja, ka no 16. novembra plkst.17 līdz 19. novembra plkst.6 transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11.novembra krastmalas paralēlajā ielā, posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei.

Savukārt no 17.novembra plkst.17 līdz 18.novembra plkst.20 aizliegts apstāties un stāvēt Pils laukumā. Tāpat no 17.novembra plkst. 20 līdz 18.novembra plkst. 15 liegts apstāties un stāvēt Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai, un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai.

Ierobežojumi noteikti arī no 17.novembra plkst.20 līdz 18.novembra plkst.11 ielā starp Herdera laukumu un Doma laukumu, kā arī Herdera laukumā. No 17.novembra plkst.20 līdz 18. novembra plkst.15.30 tiks ierobežota satiksme Bruņinieku ielas kreisajā pusē, posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, no 17. novembra plkst. 20 līdz 18. novembra plkst.23 Kaļķu ielas posmā, no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam, un no 15.novembra plkst.8 līdz 19.novembra plkst.1 uz AB dambja.

Tāpat 18.novembrī ierobežos velorikšu, zirgu pajūgu un elektrisko skrejriteņu kustību NBS vienību gājiena un lāpu gājiena laikā, kā arī 11.novembra krastmalā un laukumā pie Brīvības pieminekļa.

Militārā policija un Valsts policija no 17.novembra plkst.8 līdz plkst.10 ierobežos un nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11.novembra krastmalā 150 metrus garā posmā no Miesnieku ielas virzienā uz Poļu gāti.