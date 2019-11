Kā pareizi sportot, nenodarot kaitējumu sirdij? Kādam jābūt pulsam treniņos?

Vienkāršākā no tām ir formula no skaitļa 220 atņemt savu vecumu. Piemēram, ja jums ir 28 gadi, tad jūsu maksimālais pulss ir 192 sitieni minūtē, aerobā zona ir no 134–153, savukārt intensīvā – no 154–172 sitieniem minūtē.