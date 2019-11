EK priekšlikumā ES daudzgadu budžetam Latvijai paredzēts tiešmaksājumu paaugstinājums

"Līdz ar to jaunās EK stāšanās pie savu pilnvaru pildīšanas ir atlikta. Tas nozīmē, ka visi svarīgie jautājumi, tajā skaitā viens no tiem, par ko iepriekšējais parlamenta sasaukums nespēja vienoties - kopējās lauksaimniecības politikas reforma, tās principi un finansējums, faktiski stāv uz vietas," pavēstīja Kalniete.

EP deputāte norādīja, ka Somijas prezidentūra Eiropas Padomei ir piedāvājusi savu priekšlikumu nākamo septiņu gadu budžeta ietvaram - 1,03% līdz 1,08% no ES 27 dalībvalsts nacionālā kopienākuma (NKI). Tas ievērojami atšķiras no 1,3%, ko prasa EP, un ir mazāks nekā EK piedāvātie 1,11% no NKI. Jāņem vērā, ka līdz ar Lielbritānijas aiziešanu no ES, ja tas notiks, budžetā būs apmēram 10% kritums, atgādināja eiroparlamentāriete.