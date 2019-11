Mobilā zupas virtuve darbojas no pirmdienas līdz piektdienai.

Ēdienu var saņemt līdzi paņemtajā traukā Saulkalnē, Daugavmalas ielā 36-1, no plkst.12.30 līdz 12.50, Dienvidu ielā 5/1-1, no plkst.13 līdz 13.30, kā arī Skolas ielā 5, no plkst.14 līdz 14.30.