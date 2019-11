Sievietes ir no Venēras, vīrieši - no Marsa, bet grāmatveži pavisam no citas planētas. Jo reti kurš cilvēks pasauli redz tik pragmatiski un racionāli, kā grāmatvedis, kas savās rokās, domās un darbos tur jebkura uzņēmuma asinsriti - finanses. Reti kurš spēj to darīt tik mainīgos apstākļos, ko ietekmē normatīvo aktu izmaiņas, nemitīgi mēģinājumi efektivizēt nodokļu politiku, kā arī no otras puses - arvien jauni IT risinājumi, kas jāapgūst, lai strādāt būtu vieglāk.