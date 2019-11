"Vingruma" Roberts: mana bikšu josta liecina, - 7 cm viduklī, super!

Pēc otrās svēršanās rezultāti ir sekojoši: kopējais svars – 4 kg, tauki - 2,5 kg, viscelārie tauki – 1 kg un kā rāda aparāts tad arī muskuļu masa ir – 1,4 kg, protams, šis rādītājs mani galīgi neiepriecina, bet cik saprotu tad tur var būt dažādi iemesli kāpēc tieši šis rādītājs var +/- staigāt, it sevišķi ņemot to, ka man visu laiku bija pārlieku liela slodze, kas daļēji arī attaisno šos rādītājus. Bet vislabākais rezultāts man uzrādās vidukļa apkārtmērā par ko arī mana bikšu josta liecina, - 7 cm viduklī, super!!! Tas viss uz papīra, bet kas tad ir realitātē? Par bikšu jostu jau minēju, tad arī spogulī un arī tuvākie cilvēki mana, ka es izskatos jau citādi kā iepriekš, bet šeit vēl ir pāragri lielīties, vēl daudz ir jāstrādā. Saprotu, ka rodas ieradums vai jau sava veida atkarība pēc treniņiem, ko vairāk sapratu tieši pēc 5. nedēļas, kad praktiski bija mājas režīms. Lieliski, par šādu atkarību var tikai priecāties un to nezaudēt. Vēl arī pa šo laiku esmu daudz ko iemācījies un vis spilgtākais ko, kārtējo reizi, esmu sapratis ir tas, ka labi un stabili rezultāti nāk ar pacietību un ilglaicīgi stabilu darbu, bet šeit arī vēl ir pie kā piestrādāt un vairāk klausīt treneri.