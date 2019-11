"A cappella" var būt arī oriģināls. Saruna ar "Accent" dalībnieku Simonu Ekesonu

Lai arī bieži vien aranžējums ir milzīga kompozīcijas sastāvdaļa, kas rada dziesmas noskaņu utt. Kad izdevies sacerēt dziesmu, kas cilvēkiem patiešām patīk, protams, sajūtas ir daudz labākas, nekā tad, ja tas ir "tikai" jūsu aranžējums. Es domāju, ka oriģinālmūzika padara jūs vairāk par unikālu grupu, it īpaši, ja šī mūzika ir īpaša. Tomēr es joprojām mīlu kaveru aranžēšanu. Galu galā, cik es zinu, mana visu laiku mīļākā grupa "The Hi-Lo's" nekad nav uzrakstījusi nevienu oriģināldziesmu, izņemot varbūt dažus džinglus. Vispār man vissarežģītākā oriģinālmūzikas rakstīšanas sastāvdaļa noteikti ir dziesmu teksti.

Audio: Accent "Who You Are".

Esmu daudz rakstījis mūziku, izmantojot arī citus tekstu rakstītājus. Pārsvarā mūsu simfoniskajā rokgrupā "Moon Safari", bet arī dzejoļus, latīņu mesu tekstus, kad komponēju korim utt. "Accent" albumā "In This Together" es sarakstīju dziesmu "Who Who Are" kopā ar Evanu (Sandersu), kurš sarakstīja tekstu. Džeimss visu vienmēr dara pats. Kā mūzikā, tā arī dziesmu tekstos.