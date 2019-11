Noklausies strēlnieku dziesmu grupas "Instrumenti" izpildījumā

Pētot Ziemassvētku kauju notikumus, no jauna grupas “Instrumenti” izpildījumā izskan strēlnieku dziesma “Pulcējieties, latvju dēli”, kurā paslepus iekodēta tolaik aizliegtā “Dievs, svētī Latviju”.

Strēlnieku dziesmas ir Latvijas brīvības cīņu atbalss, un tām ir jāskan arī šodien – par to pārliecināti strēlnieku dziesmu izpētes iniciatori. Šoreiz raidījumā atdzīvināts spēcīgais dziesmas “Pulcējaties, latvju dēli” gars. Šī dziesma tika dziedāta, strēlniekiem varonīgi dodoties uz visasiņainākajām cīņām. Pētot dziesmu, mūziķi no grupas “Instrumenti” kopā ar aktieriem Oto Brantevicu un Mārtiņu Vilsonu devušies izstaigāt Ziemassvētku kauju un Janvāra kauju vietas, kur no 12 000 strēlniekiem neskarti ierindā atgriezās vien 3000 vīri.