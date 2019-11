KP sākusi tirgus konsultācijas par "Bite Latvija" un "Baltcom" apvienošanos

Atbilstoši likumā noteiktajam, abu uzņēmumu apvienošanās vērtēšanai paredzēts laiks līdz četriem mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Telekomunikācijas uzņēmuma "Tet" pārstāve Lāsma Trofimova pastāstīja, ka "Tet" savu iespēju robežās sagatavos Konkurences padomes lūgto vērtējumu par "Bite Latvija" iecerētā "Baltcom" iegādes darījuma ietekmi uz konkurenci un atbilstošu informāciju par ietekmētajiem tirgiem. No komentāriem par atbildes saturu kompānijā atturas.

""Telia Company tic, ka Konkurences padome apsver un izvērtē visus būtiskos sadarbības aspektus un to iespējamo ietekmi uz telekomunikāciju tirgu," pauda kompānijas preses dienests.

Konkurences padome iepriekš publiskotajā lēmumā par "Bite" un mediju uzņēmumu "MTG Broadcasting" grupas (tagad "All Media Baltic") apvienošanos Latvijā, teikts, ka "Bite" līdz šim bija 28,5% "Baltcom" kapitāldaļu turētāja. "Bitei" piederošās "Baltcom" daļas bija bez balsstiesībām.

"Ņemot vērā to, ka abu uzņēmumu darbības veidi ir cieši saistīti, Konkurences padome secina, ka pēc apvienošanās darījuma realizēšanas uzņēmumiem var rasties stimuls sadarboties, pārsniedzot pieļaujamās sadarbības robežas, tādējādi koordinējot savu darbību tirgū," teikts Konkurences padomes 2017.gada lēmumā.

Konkurences padome atļāva "Bites" un MTG grupas sabiedrību Latvijā apvienošanos, nosakot, ka kompānijai ir jānodrošina, ka ne apvienotā uzņēmuma, ne ar to saistīto uzņēmumu pārstāvji nepiedalās "Baltcom" pārvaldes institūcijās un neiesaistās "Baltcom" stratēģisku, taktisku un operacionālu lēmumu pieņemšanā.

Savukārt "Baltcom" pagājušajā gadā strādāja ar 17,099 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi saruka par 48,6% un bija 1,914 miljoni eiro. "Baltcom" reģistrēta 1991.gada maijā, un tās pamatkapitāls ir 33,011 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Luksemburgā reģistrētais uzņēmums "Rpax One S.A.". Līdz šim "Bite" kontrolēja 28,5% no "Rpax One S.A." kapitāla, bet vairākuma akcionāri bija kompānijas "Ardian" un "Resource Partners".