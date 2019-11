Kas patiesībā notika uz bēdīgi slavenā spoku kuģa “Mērija Selesta” klāja

Vienīgie pavedieni, kas saistīti ar cilvēku trūkumu, bija izjaukts pumpis un pazudusi glābšanas laiva. Tā sākās viena no aizraujošākajām mistērijām jūrniecības vēsturē.

Vairāk nekā pus gadsimtu pētnieki izvirzīja neskaitāmas teorijas par to, kas īsti notika ar kuģa apkalpi. Sākot ar jūras briesmoņiem un beidzot ar bailēm no potenciāla ugunsgrēka alkohola kravā. Tomēr tagad, iespējams, zinātnieki beidzot ir atraduši īsto atbildi.

Tomēr, kad 5. decembrī kuģi atrada briga “Dei Gratia”, tuvumā nebija nevienas dzīvas dvēseles. Kad brigas kapteinis uzkāpa uz spoku kuģa klāja, tā apakšā (zemākajā vietā, kas atrodas zem ūdens līmeņa) viņš aptuveni metru dziļu ūdens slāni. Kuģa krava bija neskarta, lai arī dažas no mucām bija tukšas.

Daži uzskatīja, ka kuģa apkalpe piedzērās un uzsāka dumpi, tomēr nebija nekādu vardarbības pazīmju. Citi uzskatīja, ka kuģim uzbruka pirāti, tomēr no kuģa nekas nebija nolaupīts. Artura Konana Doila īsajā stāstā, kas veltīts šim atgadījumam, aprakstīts kāds bijušais vergs, kurš sagrāba kuģi. Tomēr, kur viņš un visi pārējie pazuda?

Tomēr nevienu no šīm teorijām nebalsta pierādījumi. Iespējams, viena no ticamākajām teorijām bija tāda, ka alkohola tvaiki atsita vaļā lūku. Baidoties no ugunsgrēka, kuģa apkalpe pameta kuģi. Tiesa, kā vēlāk noskaidrojās, lūkas vāks nebija atvērts.