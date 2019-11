Mana māja ir mana pils – šo frāzi vismaz reizi mūžā droši vien dzirdējis ikviens. Taču kas ir nepieciešams, lai mājoklī patiešām justos kā pilī (lasi – omulīgi un arī pacilāti)? Tas noteikti ir vairāku faktoru mikslis, sākot ar ērtībām un beidzot ar to, kur māja vai dzīvoklis atrodas. Taču īpaši svarīgs aspekts ir arī personisks, mājokļa saimniekiem tuvs interjers un mēbeles. Ar četriem noderīgiem padomiem, kā savas mājas padarīt par Jūsu personības spoguli, padalīsimies šī raksta ietvaros!

Pirmais solis: saprast, kāds interjera stils visvairāk atbilst Jūsu vēlmēm un vajadzībām

Vai kādreiz esat nonācis situācijā, kad gadījies nopirkt modīgas kurpes, stilīgas bikses un modernu kreklu, taču, to visu uzvelkot vienlaicīgi, spogulī redzamais ir, maigi izsakoties, juceklīgs? Meklējot mēbeles , virtuves iekārtas un dizaina aksesuārus, var draudēt līdzīgs rezultāts, ja nav radīta konkrēta vīzija, ko savā mājoklī vēlaties ieviest. Taču kā atrast īsto un vienīgo dizainu? Varianti būtībā ir divi:

Talkā var nākt arī dažādas viedierīču aplikācijas , piemēram, “Color Capture” – tajā varat nofotografēt mājokļa sienu (vai izvēlēties jebkuru no krāsu toņiem aplikācijā), un saņemsiet paleti ar krāsu toņiem, kas saderēs ar konkrēto toni.

Protams, interjera stilus iespējams arī miksēt, taču tādā gadījumā ieteicams izmantot 80/20 likumu, proti, vienu no stiliem izvirzīt kā prioritāro, un 80% no telpā esošā izvēlēties šajā stilā, savukārt 20% atvēlēt mēbelēm un aksesuāriem no sekundārā stila.