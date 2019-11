Par Ziemeļvalstu un Baltijas gada labāko jauno gleznotāju titulēts Jānis Šneiders

Par uzvaru konkursā viņš saka: “Uzvara konkursā bija pārsteigums, jo no pieteikšanās brīža līdz rezultātu paziņošanai bija pagājis ilgs laiks. Savus darbus salīdzinu ar vizuāliem dzejoļiem, epifānijām vai biezā grāmatā pasvītrotiem teikumiem, kas sevī nes visas grāmatas kodolu – atslēgu, ar kuru pietiek, lai grāmata galvā uzrakstītos pati, katram citādāka, personiskāka. Par uzvaru konkursā priecājos, kaut gan tituli man neko daudz nenozīmē, “jaunais gleznotājs” esmu bijis jau kādu laiku – svarīgāki ir darbi. Par to, vai šis konkurss būs bijis atspēriena punkts manā karjerā, varēšu spriest tikai vēlāk, pašlaik varu teikt vien to, ka tas ir bijis finansiāls atspēriens.”