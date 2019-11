Klajā nāk apjomīga grāmata par porcelāna darbnīcu "Baltars"

Izdevums “Baltars” ir plašākais un apjomīgākais līdz šim porcelāna apgleznošanas darbnīcai veltītais pētījums. Tā nolūks ir sniegt pēc iespējas detalizētāku priekšstatu par to, cik no Latvijas kultūras kanonā iekļautajiem “Baltars” izstrādājumiem ir saglabājušies līdz mūsdienām, apzināt to provenanci un pašreizējās atrašanās vietas.