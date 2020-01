Lizzo vai Bilija Eiliša? "Grammy" ceremonija jau šonedēļ

"Grammy" balvu nominācijās šogad dominē galvenokārt jaunie mākslinieki, kas nominēti gan gada albuma, gan gada ieraksta, gan jaunā mākslinieka kategorijās.

Visvairāk nominācijas šogad saņēmusi afroamerikāņu dziedātāja Lizzo, jaunā pusaudžu sensācija Bilija Eiliša (Billie Eilish) un jaunais reperis Lil Nas X.

Lizzo saņēmusi astoņas nominācijas, Eiliša - sešas. Viņas singls “Bad Guy” nominēts gada ieraksta, bet TVNET slejās apskatītais albums "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - gada albuma kategorijā.

No Arhīva: Mums ir jāparunā par jaunāko popmūzikas sensāciju Biliju Eilišu.

Bilija Eiliša FOTO: AP/REUTERS/EPA/API

Amerikāņu reperis Lil Nas X, kurš plašāku atpazīstamību ieguvis ar hitu "Old Town Road", arīdzan saņēma sešas nominācijas.

Jaunajiem būs jāstājas pretī jau pieredzējušiem mūziķiem, to skaitā Lanai del Rejai, Bon Iver, Arianai Grandei, grupai "Vampire Weekend" u.c.

Gada albums

"I, I" Bon Iver

"Norman Fucking Rockwell!" Lana Del Rey

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Billie Eilish

"Thank U, Next" Ariana Grande

"I Used To Know Her" H.E.R.

"7" Lil Nas X

"Cuz I Love You (Deluxe)" Lizzo

"Father Of The Bride" Vampire Weekend