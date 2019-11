NEPLP: LTV kavējas ar ziņojumu par situāciju uzņēmumā

"Mēs no [Latvijas Televīzijas valdes locekļa Ivara] Priedes kunga jau kopš augusta sākuma gaidām informatīvo ziņojumu par situāciju uzņēmumā," sacīja Āboliņš, piebilstot, ka informatīvo ziņojumu Latvijas Televīzija solot izveidot janvārī.

Vienlaikus NEPLP priekšsēdētājas vietnieks minēja, ka padomei Latvijas Televīzijas vajadzības ir zināmas un tās būs viena no nākamā gada prioritātēm, taču sākotnēji Latvijas Televīzijai ir jāizdara savs mājasdarbs.

"Nākamajā gadā vienai no divām galvenajām prioritātēm būtu jābūt Latvijas Televīzijas budžetam, bet ir jāiet soli pa solim - ir nepieciešams šis informatīvais ziņojums no Latvijas Televīzijas. Mēs jau esam runājuši ar kultūras ministru Nauri Puntuli (VL-TB/LNNK), ka sniegsim šo informatīvo ziņojumu Kultūras ministrijā, lai to tālāk varētu virzīt uz valdību, bet Latvijas Televīzijai ir jāizdara savs mājasdarbs," sacīja Āboliņš.