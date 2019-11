Izpētīts, ka bērniem ar dzimuma disforiju ir viens no augstākajiem pašnāvības un nāves riskiem (aptuveni pusei ir vēlme nogalināt sevi, bet teju katrs ceturtais ir mēģinājis to izdarīt). Lai mazinātu bērnu un pusaudžu pašnāvību skaitu Latvijā, šobrīd tiek organizētas apmācības darbam ar tiem nepilngadīgajiem, kam diagnosticēta dzimuma disforija.

Lai palīdzētu Latvijas ekspertiem viņu darbā ieviest efektīvu algoritmu, Latvijā ieradies Toronto Universitātes profesors Kenets Zakers , pasaules autoritāte bērnu un pusaudžu dzimumidentitātes traucējumos, kurš aprakstījis šo diagnozi psihiatrijas diagnostikas vadlīnijās DSM-V. Zukers ir vadījis dzimumidentitātes traucējumu klīniku bērniem Kanādā, publicējis vairāk nekā 100 pētījumu par šo tēmu un ir vairāku mācību grāmatu autors. Viņš ir arī galvenais redaktors starptautiskam akadēmiskam žurnālam Archives of Sexual Behaviour.

Tas ir lielisks jautājums! Šīs jomas speciālisti pagaidām nav nonākuši pie skaidras, pilnīgas un vienotas atbildes, kā rodas dzimuma disforija. Viens no uzskatiem ir, ka šīs disforijas rašanos veicina gan bioloģiski, gan psiholoģiski faktori. Minēšu vienu piemēru, kas ilustrē šī jautājuma sarežģītību, proti, pētījumus par identiskajiem un neidentiskajiem dvīņiem.

Taču tas nav droši apgalvojams, jo, par spīti iepriekš secinātajam, tomēr ir gana daudz gadījumu, kad tikai viens no identiskajiem dvīņiem ir ar dzimuma disforiju. Tātad dzimuma disforijas pamatā ir kas vairāk kā tikai ģenētiska izcelsme.

Viens no pētniecības laukiem, kam īpaša uzmanība pievērsta tieši pēdējo piecu līdz desmit gadu laikā, ir noteiktu smadzeņu lauku izpēte. Daži pētījumi norāda, ka cilvēkiem ar dzimuma disforiju noteikti smadzeņu lauki atšķiras no to cilvēku smadzeņu laukiem, kuriem nav šīs disforijas. Šis pētniecības lauks ir patiesi interesants.