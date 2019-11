Deputātu bloks "Rīgai!" atbalstīs Burova atstādināšanu tikai ar vienu noteikumu

Tāpat Putniņš uzsvēra, ka politiķi no deputātu bloka "Rīgai!" bija pirmie, kas iesniedza priekšlikumu atlaist visu prezidiju - mēru un abus vicemērus, uz ko tolaik opozīcija neparakstījās. "Šobrīd, lai notušētu nesmukumus, viņi nekvalitatīvi ir pārtaisījuši mūsu priekšlikumu un rosina atstādināt mēru vienu pašu," stāstīja deputāts. Viņaprāt, tas notiek, jo šis process aizņem divas nedēļas, savukārt rosinājums atstādināt "Saskaņas" vicemēru, kas šobrīd ir Anna Vladova, aizņemtu trīs dienas, bet "to opozīcija kādu iemeslu dēļ nedara".

Taujāti, vai gadījumā nav tā, ka opozīcija "met kažoku uz otru pusi" un apzināti izvairās no ārkārtas vēlēšanām, abi domnieki atbildēja noraidoši, sakot, ka tā ir "daļa no viņu taktikas".

Iepriekš vairums opozīcijas pārstāvju vairākkārt pauduši viedokli, ka vēlas ārkārtas vēlēšanas, un viens no veidiem, kā to nodrošināt, ir sasaukt trīs domes ārkārtas sēdes pēc kārtas, nenodrošinot tajās kvorumu.

Neraugoties uz to, ka otrdien no amata tika atcelts vicemērs Vadims Baraņņiks, tai pat brīdī izjaucot koalīcijas balsu pārsvaru, opozīcija līdz šim nav izmantojusi iespēju to izdarīt.

Rīgas domē mazākuma koalīciju patlaban veido "Saskaņa" un "Gods kalpot Rīgai", kuriem ir 28 deputātu balsis. Opozīcijai ir 24 balsis - astoņas no partijas "Latvijas attīstībai", septiņas no Jaunās konservatīvās partijas, piecas no Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un četras no "Vienotības".