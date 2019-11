Tuvojoties jau piektajai vadošo Latvijas vīndaru ražojumu degustācijai “Latvijas augļu un ogu vīna skate 2019”, piedāvājam iepazīties ar Latvijas vīndaru šī gada jaunumiem un sasniegumiem. Jaunas telpas degustācijām, jaunas un izcilas dzērienu garšas, sasniegumi un uzvaras – par to visu pastāstīs katrs no viņiem!

“Esam iekārtojuši jaunas, skaistas un plašas degustāciju telpas pašā Durbes centrā. Tagad varam uzņemt līdz 40 cilvēkiem lielas grupas. Līdz ar to vīnu degustācijas būs piejamas arī gada aukstajos mēnešos!” par jaunumiem stāsta “Durves Veltes” vīndare Evija Kopštāle.

“Mazburkas” nodarbojas ar divām sirdslietām - vīnkopību un aitkopību. Saimniecība atrodas skaistā vietā Tukuma pievārtē, Engures novada Smārdes pagastā, kur viesiem labpatīk viesoties. Tāpēc esi aicināts doties ciemos, kur viesmīlīgi uzņems pati saimniece ne vien ar stāstiem, bet arī ar gardiem našķiem. Vīna degustācijas notiek omulīgā lauku šķūnī, no kura var baudīt skaisto skatu uz vīnogu lauku.

“Kā mums veicas un kā garšo mūsu vīni, to var uzzināt vislabāk pie mums uz vietas!” aicina Martins Samms.

Pieaugot interesentu skaitam gan no Latvijas, gan ārvalstīm, Aizputes vīna darītava turpina apgūt Aizputes Jaunās Pilsmuižas velvju pagrabus. Bez interesentiem, kuri viesojušies vīna pagrabos, audzis arī saražoto dzērienu skaits un apjoms.

Jau deviņus gadus vīna darītava “Jokas” izceļas ar netradicionālu izejvielu izmantošanu – šeit rūgst ne tikai ābolu, upeņu, balto un sarkano jāņogu, ērkšķogu, melleņu, dzērveņu, kazeņu, lāceņu, rudens aveņu, smiltsērkšķu, plūmju, pīlādžu, un cidoniju vīni, bet arī ozollapu un biešu vīni no pašu dārza un tuvējo mežu bagātībām. Vislabākos sausos vīnus var pagatavot no āboliem, ozollapām un mellenēm. Tos labprāt bauda arī cilvēki, kuri citkārt atzīst, ka nav vīna cienītāji. Ja vēlies zināt, kā “Jokās” top īpaši garšīgie un aromātiskie vīni, piesaki degustāciju! Kamēr malkosi vīnus no “Joku” mājas pagraba, vīndaris Džons Brauns tev pastāstīs, kā tie gatavoti. Ja vēlies izklaidēt ārzemju viesus, prezentācijas iespējamas arī angļu valodā.