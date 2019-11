"Sudden Lights" izdod singla "Gaisma (Caur taviem matiem)" video

Par jauno dziesmu grupas solists Andrejs Reinis Zitmanis stāsta vairāk: “Tā ir pirmā Sudden Lights dziesma par mīlestību. Un ne tikai par mīlestību divu cilvēku attiecībās. Bet arī par mīlestību pret draugu, kaimiņu, blakussēdētāju sabiedriskajā transportā vai kādu, ko nekad neesam satikuši. Un par spēju aizmirst visu to, kas mūs atšķir. Par brīžiem, kad viss šķiet tik vienkārši - viss, kas mums jāmāk - mīlēt vairāk mazliet. Bet ikdienā, it īpaši gada aukstajā laikā, tas aizmirstas, un mēs katrs ielienam savā pasaulē. Tāpēc vēlamies gan klausītājiem, gan paši sev ar šo gaišo dziesmu un videoklipu atgādināt to pašu galveno.”