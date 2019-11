Eksperte: NVO sektora sakārtošana aizņems divus gadus

Viens no konferences centrālajiem tematiem ir sabiedriskā labuma sistēmas maiņa. Memoranda padomes vadītāja vietniece, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga konferences dalībniekiem atzina, ka pēdējā gada laikā ar dažādiem publiskiem paziņojumiem par atsevišķu NVO darbības finansēšanu ticis iedragāts visa NVO sektora tēls.

Kā vienu no NVO sektora problēmām TM valsts sekretāra vietniece minēja šo organizāciju necaurredzamo darbību. Pēc Medinas teiktā, aptuveni 90% NVO Latvijā norāda, ka to darbība nav klasificēta, līdz ar to uzraugošajām iestādēm un potenciālajiem NVO sadarbības partneriem liedzot noskaidrot, ar ko īsti konkrētās organizācijas nodarbojas.