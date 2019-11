Seržanta prioritāte NEPLP būtu ārvalsts naidīgo televīzijas kanālu maksimāla kontrole

Seržants aģentūrai LETA skaidroja, ka hibrīdkara apstākļos nepieciešams veikt attiecīgo naidīgo kanālu maksimālu kontroli un pie mazākajām iespējām, kad konstatēts pārkāpums to darbībā, jālemj par to raidīšanas apturēšanu. Reizē tas jādara, ievērojot starptautisko regulējumu, piebilda politiķis.

NEPLP locekļa amata kandidāta prioritātes būs arī darbs pie nepieciešamā finansējuma nodrošināšana sabiedriskajiem medijiem, gan, lai stiprinātu to neatkarību, gan arī, lai atbalstītu to iziešanu no reklāmas tirgus.