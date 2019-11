Ašeradens: Nepieciešama plaša diskusija par veselības aprūpes finansēšanas modeli nākotnē

Savukārt "Attīstībai/Par" (AP) 22.novembrī sākotnēji rosināja palielināt budžeta deficītu, lai nodrošinātu solīto finansējuma pieaugumu veselības nozarei, tomēr Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) un Finanšu ministrija (FM) norādīja, ka to neatbalsta. AP līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts vēlāk norādīja, ka politiskais spēks ir gatavs diskutēt arī par citiem risinājumiem veselības finansējuma palielināšanai.

Ja Latvija nonāktu to valstu sarakstā, kas nepilda pašu pieņemtā Fiskālās disciplīnas likuma prasības, tad varētu kristies Latvijas kredītreitings, vērsa uzmanību Ašeradens. Viņš akcentēja, ka Latvijai līdz šim bijusi ļoti augsta uzticamība fiskālās disciplīnas ievērošanā, kas ļauj maksāt mazus procentus par aizdevumiem.

Vaicāts, vai finansējuma avoti veselības obligātajai apdrošināšanai nāktu no nodokļu ieņēmumiem, Ašeradens pauda, ka pašlaik pāragri par to spriest. Reizē viņš norādīja, ka Igaunijā veselības aprūpes finansēšanai tiek atvēlēta daļa no sociālā nodokļa maksājumiem.