GKR iekšējās sarunās apsprieda Šlesera un Dzanuškāna ietekmi uz Rīgas koalīcijas izjukšanu

Arī “Gods kalpot Rīgai” frakcijas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko pauž pārsteigumu par viņa prombūtnē frakcijā runāto, jo kolēģi viņam to neesot atstāstījuši. To, ka viņš no Šlesera būtu saņēmis kādu politisko atbalstu, Stepaņenko kategoriski noliedz: “Es neesmu orientēts uz intrigām, un intrigas nekad nebija mana stiprākā puse, un es ceru, ka arī nebūs. Līdz ar to, ja man būtu ambīcijas, par kurām es gribētu pateikt, es to pateiktu atklāti no tribīnes, nevis pagrīdē kaut kā tiekoties ar tādiem vai citādiem cilvēkiem. Tas nav man raksturīgi, un nekad nav bijis.”