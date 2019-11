Ēst gatavošanas padomi steidzīgai ikdienai

Par ātri pagatavojamiem ēdieniem mums ir radies ne viens vien aizspriedums. Patiesībā maltītes pagatavošana, to aplejot ar tējkannā vārītu ūdeni, ir ērts ikdienas risinājums. Tas nenozīmē, ka mēs aizmirstam par ēdiena aromātu un garšu. Pusdienu burciņas vai trauciņa apakšā ielieciet olu nūdeles, tad vārītu vai ceptu vistas gaļu, konservētu kukurūzu, smalki sagrieztu papriku, spinātu lapas un pievienojiet ēdamkaroti sojas mērces. Kad pusdienlaiks ir klāt, burciņas saturu atliek vien pārliet ar verdošu ūdeni un pēc desmit minūtēm garda maltīte ir gatava!

Saldēti produkti pavisam noteikti ir lielisks atspaids saspringtā ikdienā. Ja kāds saka, ka desmit minūšu laikā nav iespējams pagatavot pankūkas vai darba dienas vakarā pacienāt viesus ar kaut ko garšīgu, tad viņi pavisam noteikti kļūdās. Kādā brīvā brīdi pagatavojiet pankūku mīklu un ielieciet to saldētavā. Kad būs pienācis brīdis, ka ikdienas steiga pārņem virsroku, sasaldēto mīklu pa nakti atlaidiniet ledusskapī un, kad ciemiņi klāt, lejiet uz pannas!

Ģimenes maltīte no Ziemassvētku ēdieniem

Šokolādes kastes izēstas, tītars nogaršots un atlikusi vēl pilna bļoda ar dārzeņiem – tā ir ierasta situācija pēc Ziemassvētkiem, kad nezinām ko darīt ar pāri palikušajiem ēdieniem. Taču no tiem var pagatavot vienkāršus ģimenes ēdienus, kas ietaupīs laiku un līdzekļus brīdī starp Ziemassvētkiem un Jaungada svinībām.

Piemēram, no atlikušā tītara un dārzeņiem var pagatavot karstos salātus. Uzsildiet dārzeņus, tītara gaļu, sagrieziet lapu salātus un pievienojiet mērci pēc sirds patikas.

Ikvienam ir savs iecienītais veids, kā pagatavot kartupeļus. Dažiem patīk vārīti, citiem - fritēti vai vienkārši cepti. Ja esi kraukšķīgu ceptu kartupeļu cienītājs, tad virtuves plauktiņā noteikti pa rokai turi cepamo pulveri. Pēc kartupeļu izņemšanas no krāsns pārkasi tos ar tējkaroti cepamā pulvera, tas kartupeļiem piešķirs kraukšķīgu garoziņu.

Uzsilda cepeškrāsni līdz 200°C un cepešpannu izklāj ar cepamo papīru. Abus mīklas gabalus izrullē un savieno tā, lai izveidotos gara strēmele aptuveni 15 centimetru platumā. To novieto uz darba virsmas. Atsevišķi sajauc tomātu mērci ar ļoti smalki sagrieztu papriku. Ar to ieziež visu mīklu tā, lai viens centimetrs no garākajām malām paliek nenosegts, virsū liek šķiņķa šķēlītes un sarīvētu sieru. Kad pildījums ir salikts, tad savieno garākās malas tā, lai izveidojas mīklas rullītis. Pēc tam izveido apli, saspiežot abas malas kopā. Mīklas gredzenu uzliek uz pannas un ar asu nazi ik pa trīs centimetriem veic iegriezumu, nepārgriežot mīklu līdz galam. Mīklu pārziež ar sakultu olu un pārkaisa ar sezama sēklām. Griezumu vietas pārkaisa ar sarīvētu sieru. Siera kroni liek cepeškrāsnī un cep 30 minūtes.