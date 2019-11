Latvijas lielāko uzņēmumu peļņa pērn augusi par trešdaļu

Pagājušajā gadā Latvijā bija 23 721 uzņēmums, kura apgrozījums pārsniedza 145 000 eiro, kas ir par 3,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Šādi uzņēmumi pērn veidoja 18,4% no kopējā gada pārskatus iesniegušo uzņēmumu skaita, taču to kopējais apgrozījums - 95,1% no kopējā pārskatus iesniegušo uzņēmumu apgrozījuma.

Pēc apgrozījuma Latvijas lielāko uzņēmumu pirmajā desmitniekā iekļuvis arī mazumtirgotājs SIA "Maxima Latvija" (apgrozījums - 776,624 miljoni eiro), metālapstrādes kompānija SIA "Severstal Distribution" (675,95 miljoni eiro), degvielas vairumtirgotājs SIA "Orlen Latvija" (560,245 miljoni eiro), energokompānija AS "Latvenergo" (435,199 miljoni eiro), degvielas mazumtirgotājs SIA "Circle K Latvia" (425,01 miljons eiro), datortehnikas vairumtirgotāja AS "Elko grupa" (424,915 miljoni eiro) un Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" (400,363 miljoni eiro).

Savukārt pēc apgrozījuma apmēra otrajā desmitā ierindojies saimniecības preču vairumtirgotājs SIA "Sanitex" (340,667 miljoni eiro), valsts mežu apsaimniekotājs AS "Latvijas valsts meži" (333,201 miljons eiro), degvielas mazumtirgotājs SIA "Neste Latvija" (329,054 miljoni eiro), elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" (323,734 miljoni eiro), sadzīves tehniskas vairumtirgotājs SIA "Samsung Electronics Baltics" (312,087 miljoni eiro), dabasgāzes tirgotāja AS "Latvijas gāze" (297,778 miljoni eiro), kravu pārvadātāja pa dzelzceļu VAS "Latvijas dzelzceļš" meitasuzņēmums SIA "LDz Cargo" (275,288 miljoni eiro), automašīnu tirgotājs SE "Moller Baltic Import" (272,693 miljoni eiro), informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA "Mikrotīkls" (258,711 miljoni eiro) un kokapstrādes uzņēmums AS "Latvijas finieris" (249,238 miljoni eiro).