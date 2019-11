Honkongas pašvaldību vēlēšanās pārsvaru gūst demokrātijas atbalstītāji

Tomēr šīs vēlēšanas nav tikai simboliskas, jo daļa no kandidātiem nākamgad gaidāmajās Honkongas parlamenta vēlēšanās tiks izraudzīti no rajonu padomju deputātiem. No viņu vidus tiks izraudzīti arī 117 no 1200 Pekinas kontrolētās elektoru kolēģijas locekļiem, kuriem jāievēl Honkongas izpildvaras vadītāju.