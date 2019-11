Pēc 17 gadu pauzes albumu topu iekaro Selīna Diona

"Courage" ir slavenās popdīvas pirmais numur 1 albums pēc 17 gadu pārtraukuma. Iepriekšējais panākums ar albumu "A New Day Has Come" datējams ar 2002. gadu.

"Courage" ir dziedātājas pirmais albums angļu mēlē kopš 2013. gada "Loved Me Back to Life", kas topā debitēja 2. vietā.

Pagājušās nedēļas līderis - amerikāņu kantri dziedātājs Lūks Kombss (Luke Combs) ar albumu «What You See Is What You Get» (River House/Columbia) noslīdējis uz 5. vietu.