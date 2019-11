No simbolos sakņota patriotisma līdz dzīvai piederības sajūtai savai valstij

Iepriekšējā standartā bija temats “Livonija”, un skolotājs stāstīja par piecām valstīm, bet tagad skolēni analizēs to, kāda vispār ir nozīme agrākajām valstiskajām formām. Livonija pirmoreiz vēsturē iezīmē nākamās Latvijas robežas, tātad uz Livoniju jau var paraudzīties no šāda skatpunkta.

Ko Livonija ir devusi, no mūsdienu viedokļa skatoties? Kā tas saistās ar mani, viena indivīda dzīvi, un ko tas dod visiem Latvijas iedzīvotājiem? Kāpēc to mācos? Iepriekšējais standarts uz šiem jautājumiem neatbildēja. Ja paskatāmies vecajos standartos – jautājumā par valstiskuma vēsturi Latvijā bija tādi temati kā “Senlatvija”, “Livonija”, “Kurzemes hercogiste”, “Zviedru laiki Vidzemē”, “Krievu laiki”, “Latvijas Republika”, “Padomju okupācija”, un atsevišķi no tiem bija formulētas prasmes, piemēram, jāprot atšķirt avotu no literatūras, faktu no viedokļa u.c., bet tās nesaistījās ar tematiem.