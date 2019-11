Ātruma cilts pēta Ford un Ferrari leģendāro cīņu Lemānā

Pauls Timrots uz sarunu ir aicinājis Raimondu Strokšu. Viņš nupat atgriezies no Nepālas, kur vairāku nedēļu garumā iepazina apkārtni un devās arī kāpienā uz Himalaju kalniem. Turklāt maršrutam izvēlēta nevis tūristu, bet gan viena no grūtākajām takām. Pauls ar Raimondu apspriedīs, kas mudināja doties uz Nepālu, kādas atmiņas Raimonds atvedis no izaicinošā ceļojuma un kādi ir ieteikumi visiem, kuri plāno pirmo reizi doties kalnu pārgājienā.