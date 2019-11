Kas ir lielā grupa, jautāsiet? Īsā atbilde ir šāda. Ja pirms interneta laikmetā mūzikas kompānijas konsekventi un ilglaicīgi investēja līdzekļus kādas grupas attīstībā, cerot uz panākumiem nākotnē - ar trešo, ceturto albumu, tādējādi radot un uzturot šīs lielās grupas, mūsdienās situācija ir mainījusies. Ja ar pirmo, otro albumu grupa nekļūst slavena, kompānija pārstāj investēt un meklē jaunus vārdus, līdz ar to, ilgtermiņā jaunajām grupām ir gandrīz neiespējami noturēties desmit, piecpadsmit, kur nu vēl trīsdesmit vai četrdesmit gadus. Kā pēdējās lielās grupas palikušas tās, kas vēl veidojušās gadsimtu mijā, un spējušas mainīties līdzi laikam. The Killers, varbūt Kings Of Leon un pavisam noteikti arī Coldplay, kas sāka kā Radiohead-lite, bet tūkstošgades pirmajā pusē izveidoja savu muzikālo rokrakstu, paceļot to stadionu līmenī.

"Oh Lord, Come shine your light on me, Shine your light on me," ("Kungs, nāc un dod man savu gaismu") dzied Mārtins.