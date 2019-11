“LGC Cargo” un “Gargzdu gelezinkelis” arī turpmāk nevarēs pārvadāt kravas caur Lietuvu

Savukārt kompānija "Gargzdu gelezinkelis", kuru kontrolē uzņēmējs Igors Udovickis, kurš esot saistīts ar baltkrievu uzņēmumu "Belaruskalij" un kas lūdza atļauju pārvadājumiem no Baltkrievijas uz Klaipēdas ostu, šādu atļauju nav saņēmusi, jo līnija esot pārslogota.

Ir labi zināms, ka Baltkrievija meklē iespējas aizvietot Krievijas naftu, skatot iespējas naftu ievest no dažādiem reģioniem caur Ukrainas un Baltijas valstu ostām. Koncerna "Belneftehim" vadītāja vietniece Svetlana Gurina intervijā izdevumam "Sovetskaya Belorussiya – Belarus' Segodnya" paskaidrojusi, ka ir runa par potenciālām piegādēm no NVS , Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīm. Viņa arī atzīmēja, ka piegādes no Krievijas 2019. gadā būs plānotajā apjomā - 18 miljoni tonnu.