Iekšlietu ministrs ir ar mieru atvēlēt ielas elektriskajiem skrejriteņiem

Tāpat tika diskutēts, vai atļaut pārvietoties ar elektrisko skrejriteni no 12 vai no 14 gadu vecuma un 60% domnīcas dalībnieku atbalstīja priekšlikumu atļaut pārvietoties no 14 gadu vecuma. Tiek rosināts arī, ka vecumā no 14 līdz 18 gadiem elektriskā skrejriteņa vadītājam nepieciešama vadītāja apliecība, bet no 18 gadu vecuma tā vairs nebūs nepieciešama.