Vai sekss būs tāds pats ar vīru pēc bērniņa? Trīs pieļautas kļūdas...

Psiholoģe Kristīne Balode skaidro: “Darbā ar sievietēm ļoti bieži atklājas, ka lielākoties viņām pašām nav priekšstata par to, ka viņu seksuālās vēlmes raksturo reflektīva daba. Kamēr es apzināti neiesaistos seksuālā procesā, pamazām nesāku vispirms fizioloģiski uzbudināties, iekāre kā psiholoģisks pārdzīvojums nav iespējama. Sievietei savu ķermeni vispirms jāprot ievest atslābušā stāvoklī, lai tas nav savilkts un sasprindzis cīņā par izdzīvošanu, un tad pamazām, uzkrājot pozitīvus pārdzīvojumus, pieskārienus, iekāre atveras. Tas nozīmē, ka no sākuma ir jāizvēlas gribēt. Tas ir kā rīta joga, vingrošana vai skriešana. Kurš lec ārā no gultas – jā, es to gribu! Ir lietas, kas patīkamas paliek procesā un pēc tam kļūst par kaut ko tādu, uz ko tiecamies.”