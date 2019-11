Oktobrī Rīgas ostā rekordaugsts kravu apgrozījums

Ogļu pārkraušanas apjomus Rīgas ostā šogad būtiski ietekmēja jaunās infrastruktūras būvniecības noslēgums Krievu salā un ogļu kraušanas pārvietošana no teritorijām pilsētas centrā uz jaunizbūvētajiem termināļiem Daugavas kreisajā krastā. “Skaidrs, ka termināļu darbības pārcelšanas process nenotiek tik vienkārši kā gaismas izslēgšana vienā pusē un ieslēgšana otrā. Tas bija tehniski sarežģīts pasākumu kopums, kura laikā daļa ogļu kravu tika novirzīta uz citām ostām. Līdz ar to iepriekšējos mēnešos piedzīvojām ogļu apjomu samazinājumu ostā,” skaidro ostas pārvaldnieks. Tā kā ogles veido aptuveni trešo daļu no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma, tad svārstības šajā kravu grupā nopietni ietekmē arī kopējo statistiku. “Taču oktobra mēnesī pirmo reizi pēc darbības pārcelšanas uz Krievu salu no ostas nosūtīto ogļu daudzums atkal pārsniedza 1 miljonu tonnu, ” turpina Ansis Zeltiņš.