Lubānas ezera austrumu dambis tiks nodots valsts īpašumā

Zemkopības ministrija (ZM) skaidro, ka Rēzeknes novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums sastāv no zemes 11,49 hektāru platībā un ar to saistītās inženierbūves "Austrumu dambis" 3,97 kilometru garumā Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā. ZM, izmantojot valsts nekustamo īpašumu, būs saistoša Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam.

Zeme un uz tās esoša inženierbūve ar nosaukumu "Austrumu dambis" atrodas Rēzeknes novada pašvaldības uzskaitē, bet funkcionāli šie īpašumi tiek izmantoti kā infrastruktūras objekti, norobežojot no Lubānas ezera aptuveni 830 hektāru lielu teritoriju, lai to aizsargātu no applūšanas. Minētie objekti uzturami atbilstošā stāvoklī ar piemērotu hidrobūves noturību un stiprību, lai nodrošinātu meliorētās zemes vai apkārtējās teritorijas ūdens režīmu, hidrotehniskās un meliorācijas būves vai tās daļas darbību, bet pašvaldībai nav pietiekamu resursu regulārai objekta apsekošanai, tehniskā stāvokļa novērtēšanai, kā arī uzturēšanai un nepieciešamos atjaunošanas darbus organizēšanai.