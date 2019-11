Tiks veidota Nacionālā enerģētikas un klimata padome

Tāpat padomes locekļu vidū būs pārstāvji no AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Conexus Baltic Grid", AS "Gaso", AS "Latvijas Gāze", Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības, Auto Asociācijas, Baltijas Vides foruma, biedrības "Zaļā brīvība", Zemnieku Saeimas, Finanšu nozares asociācijas, Latvijas Atjaunojamo energoresursu federācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas, Latvijas Mežizstrādātāju savienības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba drošības un vides veselības institūts" un Vēja enerģijas asociācijas.