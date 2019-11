Arēnā vācu popgrupas "Modern Talking" solists Dīters Bolens

Kopš 1984. gada rudens viņš producēja muzikālo duetu Modern Talking, kurā darbojās pats kopā ar Tomasu Andersu. Šī grupa ar tādām dziesmām kā You’re My Heart, You’re My Soul, You Can Win If You Want, Cheri Cheri Lady, Brother Louie un Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love) piecreiz iekļuva pirmajā vietā Vācijas singlu topā. 1987. gadā dueta ceļi strīda dēļ šķīrās. Bolens turpināja producēt dažādus dziedātājus, to skaitā arī paša atklāto C.C.Catch, kā arī uzstājās pats ar savu grupu Blue System. 1998. gadā Modern Talking atkal apvienojās, bet 2003. gadā pašķīrās otrreiz.