Skolēni radījuši videoklipu "Double Faced Eels" dziesmai par mobinga tēmu

Oktobrī Eiropā norisinājās gada lielākais programmēšanas notikums - Eiropas programmēšanas nedēļa. Lai rosinātu jauniešus iesaistīties, programmēšanas skola bērniem "Learn IT" kopā ar ASV vadošo IT uzņēmumu "Cognizant" un mūzikas grupu "Double Faced Eels" organizēja unikālu bērnu un jauniešu programmēšanas konkursu "Mēs esam ideāli". Konkursa laikā skolēni no visas Latvijas tika aicināti programmēt animāciju "Double Faced Eels" dziesmai par jauniešiem tik aktuālo mobinga tēmu. Apkopojot labākās animācijas, ir izveidots vienots videoklips visai dziesmai, kuru no šodienas iespējams apskatīt grupas "YouTube" vietnē.