Fetels: Vecumam Formula 1 nav tik liela nozīme

Pēdējās trijās sezonās Vācijas pilots bez panākumiem ir cīnījies ar "Mercedes" pārstāvi britu Lūisu Hamiltonu , bet pirms sezonas pēdējā posma svētdien Abū Dabī viņš ir 19 punktus arī aiz sava jaunākā komandasbiedra no Monako Šarla Leklēra . Turklāt kā par nākotnes čempionu tiek runāts arī par "Red Bull" pārstāvi Maksu Verstapenu , par kuru runā, ka viņš varētu apmainīties vietām ar Fetelu.

Šobrīd 32 gadus vecā vācu pilota komandasbiedrs 22 gadus vecais Leklērs ir sakrājis 249 punktus pasaules čempionātā, kamēr Fetels - 230. Vācietim vēl ir gada līgums ar "Ferrari", un viņš nenožēlo pāriešanu no "Red Bull" uz "Ferrari".

Ja Fetels aizies no autosporta, tas būs apdomāts lēmums. Viņš par to ir domājis. Ideāls brīdis, lai paziņotu par karjeras beigām, būs tad, kad "tu vari izlemt, ka tu beidz. Tas nozīmē arī to, ka šāds lēmums pašam ir komfortabls un tu vari teikt: "Tagad pietiek.""