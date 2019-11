Brutālisma piemineklim brutāls liktenis: Bostonā plāno nojaukt padomju stila ēku

Arhitekta Pola Rūdolfa projektētā ēka Bostonā stipri līdzinās bijušo padomju teritoriju tipiskajai arhitektūrai - ēka ir veidota no betona blokiem, modernisma manierē, rotāta ar smagnējām kolonnām un lieliem logiem. Ēka ir celta 1966. gadā, bet tās būvniecības darbi noslēdzās 1971. gadā - lai gan nams tā arī netika pilnībā pabeigts, tajā tika ierīkots pašvaldības pakalpojumu centrs. Sākotnēji arhitekts bija iecerējis milzīgo platformu papildināt ar 23 stāvus augstu torni. Šī padomju republiku arhitektūrai līdzīgā celtne teju nekavējoties guva starptautisku atpazīstamību tā izmēru dēļ - ēka aizņem 12 140 kvadrātmetrus pašā lielpilsētas centrā.

Tieši ēkas milzīgais apjoms ir iemesls, kādēļ to plāno nojaukt - Bostona ir viena no strauji augošajām ASV lielpilsētām, tāpēc šeit katrs kvadrātmetrs ir nozīmīgs. Bostonas vietējais laikraksts "The Boston Globe" ziņo, ka pašvaldība ir iecerējusi esošo ēku demontēt un tās vietā uzcelt debesskrāpi, kurā būs ierīkots esošais pakalpojumu centrs un biroju telpas, bet pirmajos stāvos šeit plānotas komerctelpas veikaliem un restorāniem. Kopumā jaunā projekta izmaksas ir mērāmas 200 miljonu dolāru vērtībā. Neraugoties uz faktu, ka betona ēka drīzumā šeit vairs nebūs, līdz šim tā ir bijusi Bostonas arhitektūras ikona.